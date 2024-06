Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Acticor: espoirs relancés dans les AVC, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 11:36









(CercleFinance.com) - Acticor Biotech s'inscrit en forte hausse mardi à la Bourse de Paris, le titre profitant des espoirs entourant le lancement d'un nouvel essai de phase II/III.



En avril, la société biopharmaceutique avait annoncé qu'une étude de phase III dans le traitement de l'AVC ischémique aigu avait échoué à atteindre les critères primaires et secondaires.



Il s'agissait, en l'espèce, de démontrer une réduction significative de la proportion de patients présentant un handicap sévère ou un décès 90 jours après l'AVC et à mesurer la proportion de patients revenant à la vie sans handicap.



Depuis, des données présentées à l'occasion du congrès de la Société européenne de cardiologie (ESOC) ont suggéré qu'une sous-population pourrait potentiellement bénéficier du traitement.



Ces tendances favorables pour le glenzocimab concernent le score dit 'mRS 0-1', à savoir le retour à la vie normale, qui était le critère recommandé par la FDA.



Dans un communiqué publié hier soir, Acticor confirme que la conception d'une nouvelle étude de phase 2/3 évaluant le glenzocimab chez les patients devant être thrombectomisés est aujourd'hui 'en cours d'élaboration'.



'Compte tenu du bon profil de sécurité du glenzocimab, le lancement d'une nouvelle étude ne représente pas un défi majeur sur le plan réglementaire, sa concrétisation étant surtout conditionnée à un financement dédié', commentent ce matin les analystes d'Invest Securities.



'A ce jour, la visibilité financière de la société porte jusqu'en octobre 2024, mais Acticor confirme être toujours en discussion avec de potentiels partenaires pour soutenir les futurs développements', ajoute la société de Bourse.



Suite à ces annonces, le titre Acticor grimpait de plus de 28% mardi à la Bourse de Paris, mais accusait encore une baisse de plus de 63% depuis le 1er janvier.





Valeurs associées ACTICOR BIOTECH 1.09 EUR Euronext Paris +32.93%