Acticor: de 'nouvelles perspectives' dans les AVC

(CercleFinance.com) - Acticor grimpe de 37% mercredi à la Bourse de Paris suite à la présentation des principaux résultats de son étude de phase 2/3 dans le traitement de l'AVC, qui ouvrent la voie - selon la biotech - à de nouvelles perspectives de développement.



Comme la société l'avait déjà annoncé, l'essai n'a pas atteint son critère principal, qui consistait à évaluer la proportion de patients présentant toujours un handicap sévère ou un décès 90 jours après l'AVC.



Le critère secondaire, basé sur la proportion de patients revenant à la vie sans handicap, n'a pas été atteint non plus.



Mais la société biopharmaceutique estime que des données sur certains sous-groupes spécifiques sont susceptibles d'ouvrir la voie à de nouvelles perspectives.



Acticor souligne que le glenzocimab a en effet montré des effets bénéfiques dans certaines populations de patients qui méritent une exploration plus approfondie, notamment chez les patients présentant une recanalisation complète après thrombectomie.



L'entreprise souligne que ces promesses lui permettent de poursuivre ses échanges avec les groupes pharmaceutiques avec lesquels nous discutons, avec la perspective d'affiner et de potentiellement redéfinir le positionnement du glenzocimab dans le traitement des AVC.



Pour mémoire, la société se dit en mesure de financer ses opérations jusqu'à octobre 2024.





Valeurs associées ACTICOR BIOTECH Euronext Paris +36.90%