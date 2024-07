Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Acticor Biotech: réservé à la baisse après un recul de 11% information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 15:56









(CercleFinance.com) - L'action de la société biopharmaceutique Acticor Biotech était toujours réservée à la baisse vendredi à la Bourse de Paris, après avoir perdu plus de 11% en début de matinée en raison de l'arrêt d'une étude clinique.



L'entreprise biopharmaceutique explique que le comité de surveillance indépendant (CSI) a recommandé l'arrêt de l'essai de phase 2/3 évaluant glenzocimab comme traitement complémentaire à la thrombectomie mécanique dans l'accident vasculaire cérébral ischémique aigu.



A ce jour, 108 patients ont été inclus dans l'étude, mais l'analyse de futilité fournie au CSI ne portait que sur les 78 premiers patients.



L'étude randomisée, en double aveugle, multicentrique, contrôlée par placebo, visait à mesurer l'efficacité et la sécurité du glenzocimab utilisé comme traitement complémentaire à la thrombectomie mécanique dans les 24 premières heures de l'accident vasculaire cérébral ischémique aigu.



Avec son recul de plus de 11% avant la suspension des transactions, Acticor Biotech signerait actuellement l'une des plus fortes baisses du marché parisien.



Cet échec fait suite à celui déjà annoncé en avril d'un essai qui n'avait pas démontré d'efficacité dans le traitement des AVC chez des patients traités par thrombolyse avec ou sans thrombectomie.



Depuis le début de l'année, son cours de Bourse a chuté de 83%.





Valeurs associées ACTICOR BIOTECH 0,48 EUR Euronext Paris -11,11%