Acticor Biotech: l'envolée se poursuit, espoirs dans les AVC

(CercleFinance.com) - Le titre Acticor Biotech poursuit son envolée mercredi à la Bourse de Paris, au lendemain de la présentation par la société biopharmaceutique de résultats positifs dans les accidents vasculaires cérébraux (AVC).



A 16h30, l'action bondit de plus de 17%, signant encore l'une des plus fortes progressions du marché parisien dans des volumes toujours particulièrement fournis.



La valeur avait déjà flambé de presque 40% hier suite à la publication dans le journal 'The Lancet Neurology' des résultats prometteurs de l'étude de phase 1b/2a qui avaient été présentés pour la première fois lors de la conférence de l'European Stroke Organisation (ESOC) en 2022.



'Ce brusque mouvement de hausse est un peu inattendu sachant que les principaux résultats présentés dans l'article étaient déjà connus, mais leur parution dans une publication aussi prestigieuse que The Lancet Neurology vient, selon nous, renforcer la confiance du marché quant au potentiel thérapeutique du candidat-médicament développé par Acticor', réagit Jamila El Bougrini, analyste dédiée aux secteurs de la santé et des biotechnologies chez Invest Securities.



'Le titre souffrait d'une absence de 'newsflow' dernièrement et ces données viennent apporter un souffle positif en confirmant qu'il existe bel et bien un potentiel dans la prise en charge d'urgence des AVC, où le besoin médical est significatif', ajoute l'analyste.



'On voit de plus en plus souvent des résultats cliniques déjà dévoilés être davantage salués lors de leur publication dans des revues scientifiques, comme une validation supplémentaire sur le plan scientifique et médical de leur preuve de concept clinique,' observe-t-elle.



'Force est de constater que ces fortes hausses, souvent observées lors de campagnes médiatiques ayant pour objectif de rappeler les résultats cliniques positifs déjà obtenus, sont l'occasion de levées de fonds', ajoute l'analyste.



'Dans le cas d'Acticor, l'on sait que les disponibilités actuelles permettent de couvrir les besoins jusqu'en juin 2024 et qu'une levée de fonds d'au moins 4,5 millions d'euros doit être lancée au cours du 1er trimestre de cette année', rappelle Jamila El Bougrini.



'L'annonce d'hier et la forte progression du titre que celle-ci a entrainé, leur offre ainsi une bonne fenêtre de tir en vue du lancement d'une levée de fonds', conclut la spécialiste des biotechs.



Dans une étude parue en début de semaine, Invest Securities rappelait que le domaine cardiovasculaire restait un sujet très prisé par les 'big pharmas', ajoutant que de bons résultats en phase II/III pourraient potentiellement

ouvrir à Acticor la voie à des discussions avec de potentiels partenaires.





Valeurs associées ACTICOR BIOTECH Euronext Paris +15.84%