Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Acticor Biotech : l'AMF enregistre le document pour une IPO information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 15:41









(CercleFinance.com) - L'entreprise de biotechnologie Acticor Biotech a annoncé mardi l'approbation par l'Autorité des marchés financiers (AMF) de son document d'enregistrement, première étape de son projet d'introduction en Bourse. La société, spécialisée dans le développement de médicaments pour le traitement de la phase aiguë des maladies thrombotiques, indique que ses actionnaires historiques ont apporté leur soutien au projet. Certains investisseurs se sont d'ores et déjà engagés à souscrire à l'opération, démontrant leur confiance dans la stratégie de la société et le potentiel de son candidat médicament, souligne Acticor. Le glenzocimab fait actuellement l'objet de deux études cliniques de phase 2, après avoir démontré sa bonne tolérance en association avec les traitements de référence. Le produit fait également l'objet d'une étude de phase 2/3 dans l'AVC ischémique aigu. Acticor précise que son entrée en Bourse se fera sous réserve de conditions de marché favorables et de l'approbation par l'AMF du prospectus relatif à l'offre publique.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.