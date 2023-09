Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Acticor Biotech: feu vert à une étude au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 15:05

(CercleFinance.com) - Acticor Biotech annonce l'approbation réglementaire de l'étude clinique LIBERATE, basée sur une collaboration de longue date avec l'Université de Birmingham, et visant à évaluer la tolérance et l'efficacité du glenzocimab pour réduire la taille de l'infarctus du myocarde.



Cette étude de phase 2b contre placebo, randomisée et en double aveugle, inclura plus de 200 patients souffrant d'un infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (STEMI) et devant subir une intervention coronarienne percutanée.



L'étude sera menée dans deux hôpitaux au Royaume-Uni, à savoir le Queen Elizabeth Hospital de Birmingham et le Northern General Hospital de Sheffield. Le recrutement des patients devrait commencer d'ici la fin de l'année 2023.