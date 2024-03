Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Acticor Biotech: en chute après une augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 13:10









(CercleFinance.com) - Acticor Biotech dévisse de 22% après l'annonce de la réalisation d'une augmentation de capital pour un montant total brut de huit millions d'euros, par émission de 2.566.086 actions nouvelles au prix de 3,13 euros par action.



La société biopharmaceutique consacrera le produit de cette augmentation de capital à la poursuite du plan de développement dans le traitement d'urgence de l'AVC, dont la finalisation de la phase 2/3 de l'étude ACTISAVE.



Sur la base des dépenses prévues, du solde de trésorerie et de l'endettement financier nets au 31 décembre 2023, et des fonds levés, Acticor estime qu'elle sera en mesure de financer ses opérations jusqu'à octobre 2024.





Valeurs associées ACTICOR BIOTECH Euronext Paris -22.57%