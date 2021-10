Acticor Biotech a finalement levé 15,5 millions d'euros

(AOF) - Acticor Biotech a levé 15,5 millions d'euros lors de son introduction en Bourse. La biotech spécialisée dans le développement de médicaments pour le traitement des urgences cardio-vasculaires souhaitait lever 20 millions. Le prix d'introduction est celui du bas de la fourchette présentée en début de mois, soit 7,12 euros par action. Les actionnaires historiques ont souscrit pour un montant total de 10,3 millions. Le règlement-livraison est prévu le 29 octobre et début des négociations sur Euronext Growth à Paris prévu le 1er novembre 2021.

Sur la base du prix d'introduction de 7,12 euros par action et des 8 367 600 actions existantes, la capitalisation boursière d'Acticor Biotech s'élève à environ 75,1 millions d'euros à l'issue de l'opération.

L'option de surallocation ne sera pas exercée.

