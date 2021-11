Acticor Biotec signe un contrat de liquidité

(AOF) - Acticor Biotech a confié à Kepler Cheuvreux la mise en œuvre d'un contrat de liquidité, à compter du 1er novembre 2021. Ce contrat a pour objet l'intervention de Kepler Cheuvreux sur Euronext Growth Paris, pour le compte de la société, en vue de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des actions d'Acticor Biotech ainsi que d'éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.