Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Acticor: augmentation de capital avec une nette décote information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 11:38









(CercleFinance.com) - Acticor Biotech a fait état mardi de son intention de lancer une augmentation de capital d'environ 2,6 millions d'euros sur la base d'une nette décote en Bourse.



La société de biotechnologie prévoit d'émission de 850.360 actions nouvelles au prix unitaire de trois ans, ce qui représente une décote de 18,5% par rapport au cours de clôture d'hier soir.



Cette annonce faisait plonger le titre du spécialiste du traitement des urgences cardiovasculaires, qui perdait plus de 22% mardi matin et accusait de loin la plus forte baisse du marché parisien.



Les fonds levés doivent permettre à l'entreprise de renforcer sa structure financière et de financer ses opérations jusqu'au mois de mai 2024.



La société prévoit principalement d'utiliser le produit de l'opération afin de financer la fin de l'étude clinique sur le glenzocimab dans le traitement d'urgence de l'AVC, jusqu'aux résultats attendus au deuxième trimestre 2024.



Dans un communiqué, Acticor précise toutefois que son besoin de financement pour faire face à ses obligations sur les 12 prochains mois est estimé autour de huit millions d'euros.



Cela signifie que l'entreprise va devoir rechercher d'autres sources de financement en dettes ou en capitaux propres ou réaliser des opérations de partenariat ou de M&A dès le premier trimestre 2024, afin de financer ses dépenses d'exploitation au-delà du deuxième trimestre 2024.





Valeurs associées ACTICOR BIOTECH Euronext Paris -22.28%