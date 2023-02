Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Actia: transfert sur Euronext Growth Paris le 2 février information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 14:42









(CercleFinance.com) - Actia Group annonce que le transfert de la cotation de ses actions du marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociations Euronext Growth Paris sera effectif le jeudi 2 février.



Ce transfert va permettre à la société d'électronique d'être cotée sur un marché offrant un cadre réglementaire souple et adapté à sa taille et à sa capitalisation boursière, en réduisant certaines contraintes de fonctionnement propres au marché d'Euronext Paris.



Le transfert sur Euronext Growth Paris devrait également simplifier son fonctionnement et diminuer les coûts relatifs à sa cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.





