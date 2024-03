Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Actia: résultat net ajusté multiplié par sept en 2023 information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Actia publie un résultat net part du groupe des activités poursuivies de huit millions d'euros pour 2023, contre 1,1 million l'année précédente, et un EBITDA des activités poursuivies en progression de 4,7% à 42,8 millions, soit une marge de 7,4%.



À 579,3 millions d'euros, le chiffre d'affaires du groupe d'électronique a augmenté de 15,9%, en ligne avec son objectif annuel de 15%, et a atteint son plus haut niveau historique, porté à la fois par ses divisions automotive (+21,5%) et télécom (+10,2%).



Un dividende de 0,12 euro par action sera proposé à l'AG convoquée pour le 28 mai. Actia anticipe une légère croissance de son chiffre d'affaires en 2024, entre 3 et 5%, mais son objectif des 800 millions d'euros de chiffre d'affaires est décalé à 2027.





Valeurs associées ACTIA GROUP Euronext Paris +17.76%