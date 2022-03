Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Actia: réduction de la perte nette annuelle information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 13:09









(CercleFinance.com) - Actia Group affiche une perte nette de 6,4 millions d'euros au titre de l'année écoulée, contre une perte de 19 millions en 2020, ainsi qu'un EBITDA passant de 24,2 à 22,1 millions d'une année sur l'autre, grevé par les coûts de développement de la division Power.



Le groupe d'électronique a généré 462,8 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, soit une croissance de 5,5%, malgré des tensions sur le marché des composants qui ont généré un retard de production et des commandes non parvenues ou non traitées.



Pour 2022, Actia revendique toujours 'un carnet de commandes important, permettant de mettre en oeuvre une forte dynamique de croissance, qui reste cependant soumise aux tensions sur le marché des composants qui devraient persister jusqu'en 2023'.





