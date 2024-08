Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Actia: recul de 7% du CA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 11:43









(CercleFinance.com) - Actia Group perd près de 4% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 139,7 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2024, en recul de 7,2% en comparaison annuelle, soit un cumul sur le premier semestre à 279,5 millions, en légère baisse de 3,2%.



'La dégradation de la conjoncture sur certains secteurs adressés par le groupe freine la dynamique commerciale et limite la visibilité sur le rythme de commande au second semestre 2024', indique la société d'électronique.



Même si la diversification et la mise en production de nouvelles familles de solutions lui permettent de compenser une partie du ralentissement, Actia voit son CA évoluer entre plus et moins 5% en 2024 (contre une croissance annuelle entre 3 et 5% précédemment).





