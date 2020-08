ACTIA prévoit une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 20 % sur 2020

(AOF) - Dans le contexte de crise liée à la situation sanitaire mondiale, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2020 d'Actia est de 84,9 millions d'euros, en baisse de 34,6 %. Sur le 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires du groupe d'électronique a reculé de 23,5 % pour s'établir à 202 millions d'euros. Sur la période, le point bas a été atteint en avril et la reprise progressive amorcée en mai s'est poursuivie en juin.

Actia anticipe désormais une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 20 % sur 2020, exclusivement due à la situation sanitaire et économique. Le groupe met en œuvre les mesures nécessaires pour protéger ses ressources financière

Dans la continuité des demandes de Prêts Garantis par l'État (PGE) effectuées fin avril, le groupe a reçu l'accord de l'ensemble de ses partenaires bancaires pour un accompagnement initial demandé à hauteur de 45 % de l'enveloppe prévue par la loi. Actia ne rencontre donc pas de problème de trésorerie mais reste vigilant concernant le financement des investissements et de la reprise de la croissance en 2021. La crise sanitaire génèrera une dette supplémentaire et les aides ne pourront pas compenser les pertes engendrées par la baisse d'activité et donc éviter des bris de covenants. Les discussions initiales avec les partenaires financiers d'Actia montrent une bonne compréhension de la situation et une volonté d'accompagnement.

AOF - EN SAVOIR PLUS