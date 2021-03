Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Actia : pénalisé par la crise des composants Cercle Finance • 17/03/2021 à 12:00









(CercleFinance.com) - Actia dévisse de 11% alors que le concepteur et fabricant d'électronique fait état de tensions sur sa chaine d'approvisionnement en liaison avec la pénurie mondiale de composants électroniques qui s'amplifie depuis plusieurs semaines. Au sein du groupe, la production d'équipements électroniques dans la télématique (environ 35% du CA en 2020) est particulièrement touchée par la baisse de la production de NXP, dont l'usine au Texas, endommagée par la tempête, a été fermée du 9 février au 11 mars. Actia a adapté le rythme de sa production, en ligne avec les capacités de ses clients dont la production avait déjà fait l'objet d'ajustements. Dans ce contexte, il n'exclut pas un arrêt momentané de certaines lignes de production dans le courant du deuxième trimestre.

Valeurs associées ACTIA GROUP Euronext Paris -11.11%