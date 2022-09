Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Actia Group: semestriels en hausse, mais visibilité limitée information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 14:29









(CercleFinance.com) - Actia, un spécialiste de l'électronique pour des secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique et la défense, a fait état mardi de résultats semestriels en hausse, mais aussi évoqué une visibilité 'limitée' concernant la seconde moitié de l'année.



Sur les six premiers mois de l'année, le groupe familial dit avoir dégagé un excédent brut d'exploitation (Ebitda) en croissance de 12,4%, à 20 millions d'euros, contre 17,8 millions au 1er semestre 2021 en données retraitées.



Son résultat opérationnel s'est, lui, établi à 3,5 millions d'euros (+12,2%), contre 3,1 millions d'euros au 1er semestre 2021.



Actia - qui dit ressentir l'impact de la crise des composants sur ses opérations - fait état d'un chiffre d'affaires semestriel de 248,5 millions d'euros, en hausse de 14,9%.



L'entreprise explique avoir pu transférer une partie des augmentations de coûts aux clients au travers d'augmentations de prix en début d'année.



Actia espère pouvoir dépasser 10% de progression sur l'ensemble de l'exercice, tout en oeuvrant pour augmenter ce chiffre, mais fait remarquer que l'absence d'informations fiables sur les perspectives d'approvisionnements de la part de nombreux fabricants de composants limite la visibilité sur le second semestre.



A plus long terme, Actia a toujours pour objectif de dépasser, à une échéance de quatre ans, les 800 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.



Cotée sur Euronext Paris, l'action lâchait plus de 2% suite à cette publication.





