Actia Group : recul de 12,8% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Actia Group affiche un chiffre d'affaires de 117,1 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en recul de 12,8%, avec l'arrêt des opérations mi-mars pour freiner la pandémie de Covid-19 et à un effet de base sur la division télécoms. Le groupe anticipe un impact important de la pandémie avec une baisse de CA de l'ordre de 25% sur l'année 2020. Il met en oeuvre des mesures pour protéger ses ressources et adapter ses programmes afin de poursuivre sa stratégie de croissance dans les années à venir.

Valeurs associées ACTIA GROUP Euronext Paris -5.53%