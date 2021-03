Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Actia Group : en perte nette pour 2020 Cercle Finance • 30/03/2021 à 07:43









(CercleFinance.com) - La société d'électronique embarquée Actia Group publie un résultat net part du groupe de -19 millions d'euros au titre de 2020, contre +8,6 millions l'année précédente, ainsi qu'une marge d'EBITDA à 5,5% contre 8,8% en 2019. En cette année marquée par la pandémie de Covid-19, le chiffre d'affaires a reculé de 15,7% à 438,6 millions, conformément à l'estimation communiquée mi 2020. Plus des trois quarts de la baisse des revenus a été générée au premier semestre. Dans un environnement à court terme qui reste incertain, Actia Group précisera ses attentes financières pour 2021 à l'issue de la crise des composants qui touche toute l'industrie technologique et n'épargne pas la société.

Valeurs associées ACTIA GROUP Euronext Paris 0.00%