Actia Group: croissance de 1% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Actia Group annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 139,8 millions d'euros au premier trimestre 2024, en croissance de 1,1%, une tendance jugée conforme à son objectif d'une croissance annuelle comprise entre 3 et 5%.



Le groupe d'électronique embarquée précise que des croissances dans ses activités mobility (+3,5%) et engineering services (+56,1%) ont compensé des réductions dans ses activités aerospace (-17%) et energy (-22,8%).



Le contexte économique de ce début d'année, marqué par des baisses de volumes annoncées par certains clients, induit une contraction de la part court terme (à moins d'un an) du carnet de commandes à 74,3%, contre 76,1% un an plus tôt.





