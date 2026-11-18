COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 18 novembre 2026 à 7h00

ACTIA GROUP :

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3 ème TRIMESTRE 2026

Un trimestre pénalisé par les tensions d'approvisionnement,

un rattrapage engagé au 4 ème trimestre 2026

Chiffre d'affaires 2026 désormais attendu proche du niveau de 2025

Au 3 ème trimestre 2026, ACTIA Group réalise un chiffre d'affaires consolidé de 117,6 M€, en recul de -12,3% par rapport à la même période en 2025. Après un premier semestre en légère croissance (+1,0%), l'activité du Groupe a été affectée par le regain des tensions sur les approvisionnements en composants électroniques qui ont pesé sur l'ensemble des divisions productives, notamment Mobility (ventes -8,0%), toujours confrontée à une conjoncture difficile sur ses principaux marchés, et ont ponctuellement freiné la dynamique des autres divisions, en particulier Aerospace (ventes -31,8%) et Energy (ventes -8,9%), jusqu'alors en forte croissance. Ce recul reflète aussi une base de comparaison élevée : le 3 ème trimestre 2025 (ventes +17,5%) avait bénéficié d'anticipations de livraisons liées à la réglementation cybersécurité (RED II). Par rapport au 3 ème trimestre 2024, les ventes du Groupe progressent de +3,1%.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 386,6 M€, en retrait limité de -3,5%. La France, qui représente 43,4% du chiffre d'affaires au 30 septembre 2026, ramène sa progression à +1,9%, tandis que l'activité à l'international recule de -6,2%.

ACTIA a rapidement mobilisé ses équipes et adapté son organisation industrielle afin de sécuriser les composants nécessaires et de limiter les répercussions sur les calendriers de production et de livraisons. Cette réactivité a permis, à ce stade, de circonscrire l'essentiel des retards au 3 ème trimestre 2026 et d'engager un rattrapage de l'activité dès le 4 ème trimestre 2026.

Dans ce contexte, ACTIA Group anticipe désormais un chiffre d'affaires annuel proche du niveau de 2025 (535,4 M€), contre une croissance de l'ordre de +3% précédemment attendue. Le rattrapage en cours au 4 ème trimestre 2026 devrait permettre à la division Aerospace de terminer l'exercice proche de son niveau de 2025 et à la division Mobility de réduire une partie de son retard. Le Groupe attend également une amélioration de sa performance opérationnelle par rapport à 2025.

Chiffre d'affaires consolidé en M€, IFRS 2026 (1) 2025 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 128,3 125,8 +2,5 +2,0% dont total des ventes (2) 140,0 138,1 +1,9 +1,4% dont intra-groupes -11,7 -12,3 -0,6 -4,8% 2 ème trimestre 140,7 140,6 0,0 0,0% dont total des ventes (2) 153,2 151,5 +1,7 +1,1% dont intra-groupes -12,5 -10,8 +1,7 +15,3% 1 er semestre 269,0 266,4 +2,5 +1,0% dont total des ventes (2) 293,2 289,6 +3,6 +1,3% dont intra-groupes -24,3 -23,2 +1,1 +4,6% 3 ème trimestre 117,6 134,1 -16,4 -12,3% dont total des ventes (2) 128,6 144,5 -15,8 -11,0% dont intra-groupes -11,0 -10,4 +0,6 +5,7% 9 mois 386,6 400,5 -13,9 -3,5% dont total des ventes (2) 421,8 434,1 -12,2 -2,8% dont intra-groupes -35,2 -33,6 +1,7 +5,0%

(1) Données non auditées.

(2) Le chiffre d'affaires consolidé correspond aux ventes desquelles sont soustraites les facturations intra-groupes.

La division Mobility conçoit et fabrique des équipements et systèmes électroniques embarqués pour adresser les différents enjeux de la mobilité terrestre dans les domaines des transports routier et ferroviaire, des transports de marchandises et de personnes, des engins pour l'agriculture et la construction. La large gamme de solutions et les services associés intègrent des technologies intelligentes et évolutives pour améliorer l'expérience utilisateur, favoriser la transition énergétique, contribuer à la durabilité des véhicules, et accélérer l'évolution vers de nouvelles générations de véhicules digitalisés (véhicules pilotés par le logiciel, véhicules électriques, véhicules autonomes…). Cette division porte également les activités EMS ( Electronic Manufacturing Services) du Groupe, en particulier dans le domaine de la domotique.

Division Mobility, Ventes en M€ 2026 2025 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 99,1 103,4 -4,3 -4,1% 2 ème trimestre 105,7 112,2 -6,4 -5,7% 3 ème trimestre 93,5 101,6 -8,1 -8,0% 9 mois 298,3 317,1 -18,8 -5,9%

Au 3 ème trimestre 2026, la division Mobility réalise 93,5 M€ de ventes, en recul de -8,0% par rapport au 3 ème trimestre 2025. Cette évolution s'inscrit dans la continuité des tendances observées depuis le début de l'exercice, avec des marchés de moyennes et grandes séries qui demeurent peu dynamiques et un environnement industriel toujours contraint. Le 3 ème trimestre 2025 (ventes +11,3% vs T3 2024) avait été soutenu par des anticipations de livraisons liées à la réglementation cybersécurité ; par rapport au 3 ème trimestre 2024, la division progresse de +2,5%.

Le segment Poids Lourds (-19,4%) reste affecté par la faiblesse des volumes des constructeurs, dans un contexte de comparaison défavorable avec 2025, comme le segment Engins Spéciaux (-11,5%) qui demeure confronté à une conjoncture particulièrement difficile sur les marchés agricoles européens. De plus, les pénuries sur certaines familles de composants ont affecté ces marchés ainsi que les activités pour les Bus & Cars (-11,8%). Le segment des Véhicules Légers est en recul de -5,0% en lien avec les évolutions des constructeurs automobiles européens. À l'inverse, le Ferroviaire confirme sa bonne orientation avec une progression de +38,1%, portée par la montée en puissance des programmes engagés au cours des derniers exercices.

Sur les 9 premiers mois de 2026, les ventes de la division Mobility s'établissent à 298,3 M€, en retrait de -5,9%. La progression du Ferroviaire (+24,9%) et la résistance de certains autres marchés contribuent à limiter le repli de la division.

La division poursuit sa transformation technologique et industrielle, avec le développement de nouvelles générations de solutions dans les domaines de la gestion de la puissance, des architectures électroniques embarquées et du Software Defined Vehicle (SDV). La mise en production progressive des contrats pluriannuels remportés au cours des exercices précédents devrait soutenir une reprise progressive de l'activité à partir de 2027, en l'absence de dégradation additionnelle des approvisionnements. Portée par l'introduction des calculateurs haute performance (HPC, High Performance Computing) et des architectures de véhicule défini par logiciel (SDV), la division a remporté de nouveaux contrats dans les segments des Bus, Engins Spéciaux, Poids Lourds et Ferroviaire. Elle accompagne aussi ses clients sur la conformité au règlement européen sur la cyber-résilience (Cyber Resilience Act, CRA).

La division Aerospace conçoit et fabrique des systèmes d'électronique embarquée pour l'Aéronautique et le Spatial ainsi que des solutions complètes et intégrées pour les télécommunications par satellite.

Division Aerospace, Ventes en M€ 2026 2025 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 19,4 15,8 +3,5 +22,3% 2 ème trimestre 23,8 20,6 +3,1 +15,1% 3 ème trimestre 14,1 20,7 -6,6 -31,8% 9 mois 57,2 57,2 stable stable

Au 3 ème trimestre 2026, la division Aerospace réalise 14,1 M€ de ventes, en recul de -31,8% par rapport à la même période de 2025, après une croissance de +18,2% enregistrée au 1 er semestre. Cette évolution traduit des décalages de livraisons sur quelques projets SatCom, liés à des retards fournisseurs, largement rattrapés dès octobre, ainsi qu'une base de comparaison trimestrielle élevée (T3 2025 +30,7% vs T3 2024).

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, les ventes s'établissent à 57,2 M€ et sont stables par rapport à 2025. Le rattrapage attendu devrait permettre à la division de retrouver une dynamique positive en fin d'année et d'achever l'exercice 2026 proche de son niveau de 2025.

Les fondamentaux commerciaux restent bien orientés, portés par les besoins croissants en systèmes électroniques critiques dans les secteurs aéronautique, spatial et des télécommunications par satellite. ACTIA poursuit le renforcement de son positionnement de systémier, avec une offre intégrée, du sol à l'espace. Dans cette dynamique, la division finalise le regroupement, d'ici fin 2026, de l'ensemble de ses équipes toulousaines sur son nouveau site industriel de Toulouse-La Ramée, qui permettra de renforcer ses capacités de production (notamment en micro-séries) et de test, sa flexibilité industrielle et d'accompagner la montée en cadence des programmes de ses clients, notamment sur les petites et moyennes séries à plus forte valeur ajoutée. Elle a par ailleurs sécurisé de nouveaux contrats pluriannuels de maintenance de réseaux satellitaires et de nouvelles commandes dans le spatial.

La division Energy développe, intègre et met en œuvre des solutions novatrices pour la gestion, le transport et la distribution de l'énergie électrique pour les grands acteurs de l'énergie.

Division Energy, Ventes en M€ 2026 2025 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 9,6 8,2 +1,3 +16,1% 2 ème trimestre 10,8 7,5 +3,3 +44,8% 3 ème trimestre 9,5 10,4 -0,9 -8,9% 9 mois 29,9 26,1 +3,7 +14,3%

Au 3 ème trimestre 2026, la division Energy réalise 9,5 M€ de ventes, en recul de -8,9%, compte tenu d'une base de comparaison particulièrement élevée au 3 ème trimestre 2025 (+51,5% vs. T3 2024). Sur les 9 premiers mois de l'exercice, la division conserve une croissance soutenue de +14,3%, avec des ventes atteignant 29,9 M€.

La division continue de bénéficier du déploiement des programmes pluriannuels dans le domaine des infrastructures électriques, notamment en France, avec les nouvelles générations d'équipements de protection et de contrôle-commande numériques. Le développement des réseaux intelligents, leur modernisation et les besoins croissants de pilotage des infrastructures énergétiques constituent des moteurs de développement à long terme. Dans ce contexte, ACTIA poursuit le déploiement de son organisation industrielle afin de l'adapter à la montée en puissance progressive de ses activités.

La division Engineering Services assure la conception et le développement de produits et de systèmes embarqués, augmentés de services logiciels pour les secteurs de la mobilité et de l'industrie.

Division Engineering, Ventes en M€ 2026 2025 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 9,5 9,2 +0,3 +3,4% 2 ème trimestre 10,4 9,7 +0,7 +7,0% 3 ème trimestre 9,1 9,6 -0,5 -5,1% 9 mois 29,0 28,5 +0,5 +1,7%

Au 3 ème trimestre 2026, la division Engineering réalise 9,1 M€ de ventes, en recul de -5,1% par rapport à la même période de 2025. Sur les 9 premiers mois de l'exercice, l'activité reste en légère croissance de +1,7%, à 29,0 M€.

La division poursuit le développement de ses expertises dans les systèmes embarqués, l'ingénierie logicielle et les technologies liées au Software Defined Vehicle (SDV). Les collaborations technologiques avec les acteurs de la mobilité ainsi que les travaux réalisés pour les autres divisions du Groupe contribuent à préparer le déploiement de nouvelles générations de produits et de solutions. La division reste ainsi pleinement mobilisée sur les enjeux de transformation numérique et d'évolution des architectures électroniques ; elle continue d'élargir sa clientèle hors Groupe, notamment dans le domaine de la gestion de l'énergie dans les data centers.

PERSPECTIVES 2026 (actualisées)

Après un 1 er semestre 2026 en légère croissance, l'activité du Groupe a été pénalisée au 3 ème trimestre par un regain des tensions sur les approvisionnements en composants électroniques, conduisant ACTIA à réviser ses perspectives pour l'exercice 2026. Le Groupe poursuit ses actions de sécurisation de la supply chain, en s'appuyant sur ses partenariats de long terme avec ses fournisseurs et sur une coordination étroite avec ses clients, avec lesquels il partage les hausses des coûts des composants.

Dans ce contexte, ACTIA anticipe une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre +6% et +10% au 4 ème trimestre 2026, lui permettant de viser un chiffre d'affaires annuel proche de celui de 2025, soit entre 530 M€ et 535 M€, sous réserve de la bonne exécution des programmes de production et de livraisons attendus en fin d'année. Pour ce 4 ème trimestre, ACTIA anticipe un rattrapage partiel de l'activité de la division Mobility, dont les ventes devraient néanmoins rester en recul sur l'ensemble de l'exercice 2026. La division Aerospace devrait bénéficier du report de livraisons initialement prévues au 3 ème trimestre, lui permettant de finir l'année proche de 2025. La division Energy devrait quant à elle conserver une croissance à deux chiffres.

Parallèlement, ACTIA poursuit la mise en œuvre de son programme de rationalisation industrielle engagé pour renforcer la compétitivité de ses sites, améliorer durablement son efficience opérationnelle et sa capacité à accompagner les futures montées en cadence. Le Groupe attend ainsi une amélioration de sa performance opérationnelle par rapport à 2025.

À moyen terme, la mise en production progressive de nouvelles familles de produits, fondées sur des plateformes technologiques communes, et les contrats pluriannuels remportés ces dernières années continuent de soutenir la trajectoire de développement du Groupe vers son objectif de 700 M€ de chiffre d'affaires en 2028.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

À PROPOS D'ACTIA

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir, de fabriquer et d'exploiter une électronique au service des grands enjeux des secteurs de la mobilité terrestre, de l'aéronautique et du spatial, ou de l'énergie.

Les engagements d'ACTIA s'expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe en faveur de la transition énergétique, de la durabilité, de la sécurité et de la connectivité. Cette maîtrise de la conception et de la production des solutions signées ACTIA est une véritable garantie de qualité. L'ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d'affaires 2025 : 535,4 M€.

Plus de 3 800 collaborateurs dans le monde, dont environ 1 500 ingénieurs et techniciens au service de la R&D.

Implanté dans 17 pays.

14 à 18% du CA investi chaque année en R&D.

BOURSE

Euronext Growth Paris

ISIN FR0000076655 – Mnémo : ALATI – Reuters : ALATI.PA – Bloomberg : ALATI:FP

Indices : Euronext Growth All Shares – Euronext Tech Croissance – Euronext Helios Space – GSO25 (indice boursier régional)

CONTACTS

ACTIA - Catherine Mallet - Tél. : 05 61 17 61 98 – contact.investisseurs@actia.fr

ACTUS Finance & Communication - Marie Calleux / Anne-Charlotte Dudicourt - Tél. : 01 53 65 68 68 – actia@actus.fr

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2026 : mercredi 17 février 2027 (7h00)

: mercredi 17 février 2027 (7h00) Résultats annuels 2026 : mercredi 31 mars 2027 (7h00)