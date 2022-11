Actia en croissance malgré un environnement complexe

(AOF) - Actia, spécialiste dans la fabrication de composants électroniques, a dévoilé une hausse de son activité au titre du troisième trimestre de l'ordre de 7,7% à 110,7 millions d'euros. Sur 9 mois, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 359,2 millions d'euros, en hausse de 12,6 %. Tous les segments de marchés affichent une progression, entre +8,5 % (Ferroviaire) et +53,9 % (Aéro, Défense & Space) sur la période, à l'exception des Véhicules Légers, en liaison avec la fin annoncée du contrat Volvo Car.

Actia évolue dans un environnement "toujours très complexe pour l'approvisionnement des composants, sans amélioration notable depuis le début de l'année, générant encore des retards de production significatifs et des niveaux de stocks élevés", détaille la société.

Le groupe réitère son objectif de dépasser les 10 % de croissance de son chiffre d'affaires pour 2022, un niveau qui tient compte de l'absence d'amélioration des approvisionnements en composants.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.