Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Actia: croissance de près de 16% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Actia Group affiche un chiffre d'affaires 2023 de 579,3 millions d'euros, soit son plus haut niveau historique, en croissance de 15,9%, en ligne avec son objectif annuel de 15% et en accélération après +5,5% en 2021 et +12,1% en 2022.



Selon le groupe d'électronique embarquée, cette croissance 's'appuie sur une proposition de valeur solide, combinant expertise technologique et outils industriels de pointe pour une clientèle habilement diversifiée'.



Si le contexte économique du début d'année induit une baisse du carnet de commandes et l'encourage à la prudence, Actia estime que la mise en production de nouvelles familles de produits devrait lui permettre d'assurer une légère croissance en 2024.





Valeurs associées ACTIA GROUP Euronext Paris 0.00%