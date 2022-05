Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Actia: croissance de 5% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 10:42









(CercleFinance.com) - Actia Group affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 de 114,4 millions d'euros, en progression de 5,1%, activité qui reste tributaire de la pénurie de composants électroniques affectant toujours la division automotive.



'Le travail des équipes et notamment les négociations permanentes ont permis de tenir les objectifs fixés en interne sans toutefois répondre à l'intégralité de la demande des clients', affirme la société d'électronique.



Pour 2022, Actia Group revendique un carnet de commandes important, 'permettant de mettre en oeuvre une forte dynamique de croissance, qui reste cependant soumise aux tensions sur le marché des composants qui devraient persister jusqu'en 2023'.





Valeurs associées ACTIA GROUP Euronext Paris -1.37%