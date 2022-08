Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Actia: croissance de 15% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 25/08/2022 à 09:23









(CercleFinance.com) - Actia affiche un chiffre d'affaires du premier semestre 2022 à 248,5 millions d'euros, en croissance de 14,9% par rapport à la même période en 2021, en tenant compte des retraitements IFRS pour les activités cédées ou en cours de cession.



La société d'électronique embarquée a réalisé une croissance de 24,8% au deuxième trimestre, tous les segments de marchés ayant progressé sur la période, à l'exception des véhicules légers, en liaison avec la fin annoncée du contrat Volvo Car.



Avec un carnet de commandes calibré pour une forte croissance, que les cessions réalisées ne pénalisent pas, Actia espère pouvoir dépasser 10% de croissance sur l'ensemble de l'exercice, tout en oeuvrant pour augmenter ce chiffre.





