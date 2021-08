Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Actia : croissance de 11,6% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 04/08/2021 à 09:24









(CercleFinance.com) - Actia Group affiche un chiffre d'affaires du premier semestre 2021 de 225,4 millions d'euros, en croissance de 11,6% par rapport à la même période en 2020, dont une activité en hausse de 32,2% à 112,2 millions pour le deuxième trimestre. 'La croissance reflète la capacité du groupe Actia à s'adapter à la situation sanitaire, mais reste significativement freinée par la pénurie de composants électroniques', souligne le concepteur et fabricant d'électronique. Sur le plan commercial, le gain de nouveaux contrats pluriannuels avec de grands constructeurs mondiaux dans les secteurs du poids lourd et de l'off highway conforte les objectifs de dépassement des 800 millions d'euros de chiffre d'affaires à horizon 4-5 ans.

Valeurs associées ACTIA GROUP Euronext Paris +3.96%