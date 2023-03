Actia confirme ses objectifs 2023

(AOF) - Actia a dévoilé des comptes 2022 en amélioration. Le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes a publié un résultat net part du groupe 2022, tenant compte des plus-values générées par les cessions de 35,8 millions d’euros, de 19,9 millions d’euros contre une perte de 6,4 millions d’euros en 2021.L’Ebitda des activités poursuivies a progressé de 13,7% à 40,8 millions d’euros. Avec une marge d’EBITDA de 8,2 %, le groupe renoue avec les ratios d’avant la crise sanitaire. La marge s’était élevée à 8,1% en 2021.

Déjà publié, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 499,8 millions d'euros, en croissance de 12,1 %.

Ces résultats s'accompagnent de la confirmation des objectifs 2023.

Sans envisager d'amélioration significative des approvisionnements, ni de mouvements sociaux pouvant bloquer des pays, le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes pourrait enregistrer une croissance de plus de 15 %.

Conforté par la solidité de son carnet de commandes et son portefeuille de contrats pluriannuels continuellement renforcé, Actia Group vise toujours, à échéance fin 2025, un chiffre d'affaires de plus de 800 millions d'euros.

Cette croissance sera associée à une nouvelle segmentation des activités du Groupe en 4 Divisions (Mobility, Energy, Aerospace, Engineering) afin d'assurer une meilleure lisibilité et visibilité, et par la même une dynamique de croissance renforcée.

En 2023, Actia Group propose à ses actionnaires une distribution de dividendes de 12 cents par action.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.