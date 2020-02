Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Actia : CA au-dessus de 500 millions d'euros en 2019 Cercle Finance • 19/02/2020 à 07:34









(CercleFinance.com) - L'électronicien Actia Group affiche pour l'année 2019, un chiffre d'affaires dépassant pour la première fois les 500 millions d'euros, pour s'établir à 520,4 millions, en hausse de 9,2%, en ligne avec son objectif annuel de 520 millions. 'Dans un marché automobile et véhicules commerciaux en baisse en 2019, Actia Group a bénéficié de la diversification de ses activités automotive et confirmé le fort niveau d'activité atteint en 2018 dans les télécommunications', explique-t-il. Actia indique que son résultat opérationnel annuel sera en hausse en 2019, et qu'au regard de son carnet de commandes et des avancées commerciales, le groupe devrait poursuivre sa croissance en 2020, croissance qui 'sera toutefois moins soutenue qu'en 2019'.

Valeurs associées ACTIA GROUP Euronext Paris 0.00%