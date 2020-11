Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Actia : baisse de 11% du CA au 3e trimestre Cercle Finance • 12/11/2020 à 07:43









(CercleFinance.com) - Actia affiche pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires de 104,4 millions d'euros, en baisse de 11,1% en comparaison annuelle, mais en hausse de 23% par rapport au deuxième trimestre, le plus impacté par la crise sanitaire. 'Dans un contexte économique mondial affaibli, en particulier pour les industries automobile et aéronautique, la résilience des clients et la réactivité d'Actia permet d'atténuer les effets de la crise', affirme le fabricant de composants électroniques. Sur neuf mois, le recul est ramené à -19,7%, à 306,4 millions, en ligne avec les attentes d'Actia qui vise à atteindre un chiffre d'affaires annuel en baisse d'environ 15% par rapport à 2019 et une reconstruction du résultat opérationnel au second semestre 2020.

Valeurs associées ACTIA GROUP Euronext Paris 0.00%