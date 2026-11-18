Après un premier semestre en légère croissance ( 1%), la société qui conçoit, fabrique et exploite une électronique au service de la mobilité terrestre, aéronautique, du spatial et de l'énergie a enregistré au 3ème trimestre 2026 un chiffre d'affaires consolidé de 117,6 millions d'euros, en baisse de 12,3% sur un an.

Cette contreperformance s'explique par un regain de tensions sur les approvisionnements en composants électroniques, ainsi que par un effet de base exigeant. Au troisième trimestre 2025, Actia avait connu une hausse de 17,5% de son activité grâce à des livraisons anticipées liées à la réglementation cybersécurité (RED II).

Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé ressort à 386,6 millions d'euros, soit un repli contenu à -3,5%. Géographiquement, la France (43,4% de l'activité totale à fin septembre) résiste avec une hausse de 1,9%, mais l'international se replie de 6,2%.

Face à ces contraintes, le groupe a adapté son organisation industrielle pour sécuriser ses composants et permettre de circonscrire l'essentiel des retards au troisième trimestre et amorcer un rattrapage.

Toutefois, l'objectif de croissance annuelle a été révisé à la baisse. Initialement attendue autour de 3%, l'activité devrait finalement être stable. Parallèlement, le groupe a confirmé attendre une amélioration de sa performance opérationnelle par rapport à l'exercice précédent.