Acofi Gestion finance la construction de 5 parcs éoliens avec son fonds Predirec EnR 2

(AOF) - Acofi Gestion a participé au financement de la construction d’un portefeuille d’actifs éoliens d’une capacité totale de 74 MW via son fonds de dette Predirec EnR 2. Le prêt mezzanine est adossé à des actifs non-subventionnés et non- contractualisés situés en Espagne, pour un montant co-investi de 21 millions d’euros. Ce prêt permet le financement d’une partie des fonds propres injectés pour la construction du portefeuille Eolo MOC I, constitué de cinq pars éoliens onshore situés en Galice, d’une capacité totale de 74 MW.

A l'exception d'un des parcs qui bénéficie d'un prix floor garanti par l'Etat, la vente de l'énergie produite se fera intégralement sur le marché de gros de l'électricité. A terme, la production électrique générée par ce portefeuille permettra d'économiser 154 000 tonnes de CO2 par an et d'alimenter 52 000 foyers.

Le portefeuille Eolo MOC I est entièrement détenu par le groupe espagnol Greenalia, un producteur d'énergie indépendant dont l'activité principale est la production et la vente d'énergie renouvelable électrique. Le groupe Greenalia est coté sur le marché boursier alternatif (BME Growth) en Espagne depuis décembre 2017.

" La réussite de cette opération conforte l'équipe de gestion dans sa volonté de poursuivre son intervention sur des projets exposés au risque marché en Europe lorsque le coût de revient de production est compétitif ", a déclaré Philippe Garrel, le directeur de l'activité transition énergétique d'Acofi Gestion.