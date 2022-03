(AOF) - Acofi Gestion devient Sienna Private Credit, la branche spécialisée de Sienna Investment Managers pour le financement alternatif des actifs réels qui recouvre notamment la dette privée corporate ainsi que le financement de l’immobilier et de la transition énergétique. Pour Sienna Investment Managers, cette nouvelle étape s’inscrit dans son ambition de devenir l’un des leaders européens de la gestion alternative et des actifs réels, en lui permettant de compléter son offre existante sur une classe d’actifs en croissance forte grâce à une équipe expérimentée et reconnue.

Sienna Private Credit bénéficiera de toutes les synergies développées par la plateforme Sienna, notamment en matière de commercialisation d'offres transverses et de services opérationnels, ainsi que de la complémentarité des réseaux de clients des autres branches de Sienna Investment Managers.

L'organisation de Sienna Private Credit n'est pas affectée par le changement d'actionnaire majoritaire.

Pedro-Antonio Arias, CEO de Sienna Investment Managers a déclaré : " L'acquisition d'Acofi Gestion nous permet d'accroître nos capacités de gestion en France dans les marchés privés et qui plus est avec un acteur reconnu dont nous partageons les valeurs ".