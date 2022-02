Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ackermans: résultat record et hausse de dividende information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 08:50









(CercleFinance.com) - Le conglomérat belge Ackermans & van Haaren annonce avoir réalisé, sur l'ensemble de 2021, un résultat record de 407 millions d'euros, et proposer à son assemblée générale d'augmenter de 17% son dividende pour le porter à 2,75 euros par action.



Les banques sont restées le principal générateur de bénéfices du groupe, grâce à un afflux record de près de 5,6 milliards d'euros, tandis que la filiale de travaux hydrauliques DEME a enregistré un carnet de commandes record de 5,9 milliards.



'Grâce à la vente de Manuchar, que nous prévoyons de finaliser au deuxième trimestre 2022, AvH disposera de plus de 200 millions d'euros de liquidités pour continuer à investir dans un monde plus durable et plus numérique', ajoute le CEO Jan Suykens.





