Achetez des puces à vos risques et périls

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ACHETEZ DES PUCES À VOS RISQUES ET PÉRILS

Les valeurs des semi-conducteurs sont passées du statut de leaders à celui de retardataires en l'espace de quelques mois.

Après une forte remontée entre avril 2025 et juin 2026, l'ETF iShares Semiconductor SOXX.O a chuté de plus de 40 %, ce qui amène les investisseurs à se demander s'il est temps de profiter de la baisse pour acheter.

Jay Kaeppel, analyste senior chez SentimenTrader, appelle à la prudence, mais estime également que les traders devraient garder l’esprit ouvert.

« La survente est une “situation” et non pas nécessairement un “signal” à part entière. En réalité, personne ne sait combien de temps cette situation de survente va durer, ni quelle ampleur la volatilité à la baisse devra encore atteindre avant un éventuel rebond. »

Pourtant, le secteur a atteint des niveaux de survente extrêmes qui, historiquement, ont été suivis de fortes hausses au cours des six à douze mois suivants. Son indice composite SOXX Panic Breadth suggère également que le pessimisme approche des niveaux extrêmes.

M. Kaeppel estime qu’il serait trop optimiste d’envisager un retournement immédiat ou une reprise de la forte hausse observée entre 2025 et 2026.

« Le message de cette note n’est pas que vous devriez acheter immédiatement des actions ou des ETF du secteur des semi-conducteurs. Le message est qu’il est tout à fait légitime de garder l’esprit ouvert et de guetter une opportunité d’achat dans ce secteur. »

(Danilo Masoni)

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