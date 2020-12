Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Acheter-louer : la cotation reprend ce mercredi Cercle Finance • 30/12/2020 à 13:12









(CercleFinance.com) - La société Acheter-louer.fr annonce avoir demandé à Euronext la reprise de cotation de ses actions, suspendue à sa demande. Cette reprise de cotation est intervenue ce mercredi 30 décembre à l'ouverture du marché.

Valeurs associées ACHETER-LOUER.FR Euronext Paris -20.29%