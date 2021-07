Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Acheter-Louer.fr : prise de participation au capital d'Adomos Cercle Finance • 09/07/2021 à 11:52









(CercleFinance.com) - Le groupe Acheter-Louer.fr a annoncé vendredi avoir pris une participation de 20% au capital d'Adomos à l'occasion d'une augmentation de capital réservée. Au total, le spécialiste de l'immobilier en ligne a souscrit à quelque 6,3 bons de souscription d'action dans le cadre de cette opération pour un montant de l'ordre de 1,2 million d'euros. L'augmentation de capital d'Adomos a porté sur près de neuf millions de BSA, soit un total de 1,7 million d'euros. Acheter-Louer.fr explique que cette prise de participation s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à élargir son offre auprès des professionnels de l'immobilier. Le groupe Adomos, coté sur Euronext Paris, s'est spécialisé dans la commercialisation et la gestion de biens immobiliers en investissement locatif.

Valeurs associées ACHETER-LOUER.FR Euronext Paris +8.54%