ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse du 19/11/2026 : ACHETER-LOUER.FR annonce le lancement de son nouveau site Corporate, vitrine de sa transformation stratégique

Paris, le 19 novembre 2026

À 18 heures

ACHETER-LOUER.FR

annonce le lancement de son nouveau site Corporate,

vitrine de sa transformation stratégique

ACHETER-LOUER.FR (Euronext Growth Paris - ALALO) annonce la mise en ligne de son nouveau site internet Corporate, destiné à présenter l'ensemble des activités du Groupe, ses filiales et ses perspectives de développement, tout en renforçant l'accès à l'information financière et boursière pour ses actionnaires et investisseurs.

Une nouvelle vitrine institutionnelle pour accompagner l'évolution du Groupe

Distinct de sa plateforme historique d'annonces immobilières acheter-louer.fr, ce nouveau site Corporate présente l'organisation et les activités du Groupe, historiquement spécialisé dans le digital immobilier, la Data et les services aux professionnels de l'immobilier.

Il met notamment en valeur ses différentes activités et filiales : la plateforme d'annonces immobilières ACHETER-LOUER.FR, ses bases de données BtoC intentionnistes immobilier, ALLODATA (enseigne ALLO-MANDAT), spécialisée dans la prospection immobilière et la génération de mandats, TRIDISPHERE.FR, dédiée aux solutions d'imagerie immobilière 2D/3D, ainsi que TRIDISPHERE-PRODUCTION, implantée à Madagascar, qui regroupe les activités de production et plusieurs services mutualisés du Groupe.

Le site présente également SOL TREASURY CORP, filiale détenue à 100 % par ACHETER-LOUER.FR, exerçant principalement une activité d'acquisition pour compte propre de cryptoactifs Solana (SOL) et portant également les investissements du Groupe dans des entreprises technologiques innovantes, avec une première prise de participation dans la société américaine LUCID COMPUTING, spécialisée dans les technologies de calcul informatique vérifiable.

Un espace dédié aux actionnaires, investisseurs et partenaires

Le nouveau site Corporate centralise les informations institutionnelles et financières du Groupe au sein de rubriques dédiées : Bourse, Finance, Actionnaires, Gouvernance et Communiqués de presse.

Il permet notamment d'accéder aux informations sur le titre ALALO, aux rapports financiers, aux publications réglementées, aux documents relatifs aux assemblées générales et aux principales actualités du Groupe.

Une rubrique « Actualités & Médias » vient compléter cet espace, en regroupant les articles, interviews et vidéos consacrés à ACHETER-LOUER.FR et à ses activités.

Un outil au service de la transformation et de la visibilité du Groupe

Ce lancement s'inscrit dans la stratégie de transformation d'ACHETER-LOUER.FR, qui entend valoriser ses savoir-faire historiques tout en poursuivant sa diversification vers les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, la blockchain et le Web3.

Avec ce nouveau site Corporate, ACHETER-LOUER.FR franchit une nouvelle étape dans la modernisation de sa communication institutionnelle et le renforcement de la transparence de son information auprès des marchés financiers.

Découvrez le nouveau site Corporate : corporate.acheter-louer.fr

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001401B5X2-ALALO)

corporate.acheter-louer.fr

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.

Ainsi qu'une activité d'acquisition pour compte propre de cryptoactif Solana,

Via sa filiale détenue à 100% dénommée Sol Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com

Le Groupe développe parallèlement une stratégie de diversification visant à identifier de nouvelles opportunités d'investissement et de développement, notamment dans les domaines des technologies digitales, de la data, de l'intelligence artificielle, de l'automatisation et des technologies décentralisées.

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