Acheter la baisse (Pictet AM)

Frédéric Rollin précise qu'il maintient sa surpondération sur l'Europe, estimant que la BCE ne devrait pas amorcer de virage significatif. Les hausses de salaire dans la région restent atones et le risque d'un dérapage durable de l'inflation très faible. Les actions britanniques restent intéressantes. "Elles restent très bon marché et leur composition sectorielle, très cyclique, parait favorable", conclut l'expert.

Sa préférence se porte sur les actions chinoises. La banque centrale chinoise multiplie les mesures d'assouplissement et de nombreux indicateurs économiques se redressent, explique le conseiller en stratégie d'investissement, qui souligne que les valorisations sont basses et constituent pour lui une opportunité.

(AOF) - « Nous prenons une position de surpondération sur les actions mondiales », indique Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet AM. L’expert estime que l’inflation américaine devrait se résorber au cours des prochains mois. Dans ce cadre, le stress créé par les ajustements de la Réserve fédérale est proche de son pic et les multiples de valorisation devraient se stabiliser, ajoute Frédéric Rollin. La croissance bénéficiaire devrait alors permettre aux actions de progresser.

