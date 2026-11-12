Achats de titres, boudement des valeurs technologiques : le STOXX en pleine forme

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ACHATS DE MÉDICAMENTS, FUGUE DES PUCES: LE STOXX AU PLUS HAUT

Les craintes d’un ralentissement de la croissance des dépenses d’infrastructure en IA, aggravées par l’incertitude entourant la direction de l’ NVDA.O de Nvidia, se transforment en facteur favorable pour les actions européennes, les investisseurs se tournant vers des marchés moins exposés aux géants de la tech mais affichant toujours une solide croissance des bénéfices.

L’indice STOXX 600 .STOXX a finalement atteint un nouveau record, progressant de 0,4 % et portant ses gains depuis le début de l’année à plus de 12 %. Cela a encore creusé son avance sur Wall Street, où l’indice S&P 500 .SPX affiche toujours une hausse d’environ 11 % en 2026 et semblait se diriger vers un nouveau recul tiré par le secteur technologique à l’ouverture.

L’indice européen a été soutenu par les hausses des valeurs du secteur de la santé .SXDP , un secteur que les investisseurs considèrent de plus en plus comme un refuge face aux turbulences touchant les fabricants de puces électroniques et d’autres titres liés à l’intelligence artificielle. Leur indice a progressé jusqu’à 1,4 %, frôlant son plus haut historique. Les valeurs de consommation ont également été privilégiées, soutenues par la récente baisse des cours du pétrole brut.

Le DAX allemand .GDAXI a lui aussi dépassé son précédent record, progressant de plus de 1 %. À Londres, le FTSE 100 .FTSE a gagné 0,2 %.

Sans surprise, l’indice européen des technologies .SX8P a figuré parmi les plus baissiers, reculant de 1 %, pénalisé par les valeurs du secteur des semi-conducteurs. Les valeurs minières .SXDP ont subi des pressions, l’or ayant fléchi en raison des anticipations d’un nouveau resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine et de la baisse des cours du cuivre.

(Danilo Masoni)

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