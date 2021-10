Achat du Turbo Illimité PUT VALEO E952T à 0,217 EUR

Analyse :Après avoir réalisé un excès baissier sous le support majeur à 21,60 EUR, VALEO a fortement rebondi pour rejoindre le haut de l'intervalle à 25,91 EUR. En réplique à l'excès baissier, les cours ont réalisé un excès haussier au-dessus de la résistance majeure à 25,91 EUR, proche de la moyenne mobile à 200 jours en retournement baissier. La réintégration de ce niveau est un élément fort en faveur d'un retour au milieu de l'intervalle, proche du support à 23,29 EUR. Une nouvelle clôture au-dessus de la zone de résistance majeure à 25,91 EUR repousserait cette anticipation.Choix du produit :Le Turbo Illimité PUT VALEO E952T est bien adapté à ce scénario technique. Il est sans échéance, il a une barrière désactivante à 26,60 EUR et un prix d’exercice à 29,59 EUR. On peut l’acheter à 0,217 EUR, avec une cible sur VALEO à 23,29 EUR et une invalidation à 25,91 EUR. Les analyses proposées sont suivies et nous publierons des mises à jour lorsque nous penserons qu'il faudra revendre le produit mis en avant. Le suivi devient caduc si le produit est désactivé. Les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif, ils évoluent en fonction des conditions de marché.Disclaimer :Certaines informations fournies dans ce document peuvent provenir de sources externes à DayByDay. Dans cette hypothèse, l’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence des informations fournies ne sont pas garanties bien que ces informations aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables. Certains éléments du présent document sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier. DayByDay a établi cette analyse et cette recommandation en accord avec sa méthodologie d’analyse, disponible en partie publique de son site et sa méthodologie de recommandation d’investissement, également disponible en partie publique de son site. La recommandation d’investissement de DayByDay n’est pas forcément adaptée à tous les profils d’investisseurs. Nous vous invitons à prendre connaissance des spécificités techniques de ce produit, de ses risques, sur le site de l’émetteur. La responsabilité de DayByDay ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l’utilisation des informations et analyses par les lecteurs. DayByDay est un bureau de recherche indépendant. Le lecteur est informé que DayByDay n’a aucun conflit d’intérêt pouvant affecter l’objectivité de son analyse ni, de ses recommandations. Les analystes de DayByDay sont tenus au respect d’une charte d’éthique qui est disponible sur le site de DayByDay. Les chiffres relatifs à des performances futures sont des prévisions qui ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures.