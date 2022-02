Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Acerinox: soutenu par des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 09/02/2022 à 15:46









(CercleFinance.com) - Acerinox grimpe de plus de 2% à Madrid, avec le soutien de propos de Jefferies qui réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 15,5 euros sur la valeur, sa favorite dans le domaine de l'acier inoxydable.



'Avec une prévision de dette nette à fin 2022 (100 millions d'euros) qui doit atteindre son plus bas niveau depuis 1995, Acerinox devrait réaccélérer la croissance de ses dividendes (5% par an sur 2000-2020)', estime le broker.





Valeurs associées ACERINOX Sibe +2.46%