Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Acerinox: soutenu par des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 14:55









(CercleFinance.com) - Acerinox prend près de 1% et surperforme légèrement la tendance à Madrid, avec le soutien de propos d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance', avec un objectif de cours porté de 12,5 à 14 euros, dans une note consacrée aux producteurs d'acier inoxydable.



Alors que le secteur se trouve selon lui à un creux, Oddo BHF juge que le moment paraît opportun pour réinvestir dans le secteur, en privilégiant Outokumpu pour sa valorisation attractive et Acerinox pour la qualité de son mix, avant Aperam.





Valeurs associées ACERINOX Sibe +0.74%