Acerinox : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo estime que la demande reste bien orientée en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. En particulier, l'électroménager, l'automobile et la construction résistent bien tandis que les activités liées aux projets repartent.

' Le T3 s'annonce bien à des prix satisfaisants et des volumes qui devraient défier la saisonnalité traditionnelle notamment en Europe. Nous révisons à la hausse nos attentes. Notre ajusté EBITDA ressort à 746 ME en 2021e (vs 663 ME précédemment et 398 ME en 2020), à 747 ME en 2022e (vs 704 ME) et 753 ME en 2023e (vs 734 ME) ' indique l'analyste.

Oddo abaisse son objectif à cause de la situation avec Nippon Steel. L'analyste réitère son opinion Surperformance sur Acerinox et l'objectif passe à 15 E (contre 17 E).

' Acerinox devrait bénéficier d'une performance opérationnelle maintenue à un niveau élevé chez NAS et de perspectives meilleures en Europe. Le groupe devrait poursuivre ses efforts de réduction de la dette grâce à une forte génération de FCF ' rajoute le bureau d'études.