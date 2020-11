Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Acerinox : bien orienté avec un relèvement de broker Cercle Finance • 18/11/2020 à 13:27









(CercleFinance.com) - Acerinox grimpe de près de 5% à Madrid, avec le soutien de Crédit Suisse qui relève son opinion sur le titre du fabricant d'acier inoxydable de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours rehaussé de 8,20 à 9,50 euros. 'Nous pensons qu'Acerinox dispose d'activités fortes (en particulier aux Etats-Unis et en Europe) avec un bilan vigoureux, de bons retours aux actionnaires et une perspective de demande des marchés finaux en amélioration', affirme le broker.

Valeurs associées ACERINOX Sibe +4.78%