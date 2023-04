ACEA : rebond des ventes de voitures neuves dans l'Union européenne en mars

(AOF) - Au premier trimestre 2023, le marché automobile de l'UE a connu une augmentation substantielle des immatriculations de voitures neuves, avec près de 2,7 millions d'unités vendues, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Cela représente une augmentation de 17,9% par rapport à 2022, après les bons résultats enregistrés au cours des trois premiers mois. Parmi les quatre principaux marchés de l'UE, l'Espagne (+44,5 %) a enregistré les gains les plus importants, suivie de l'Italie (+26,2 %), de la France (+15,2 %) et de l'Allemagne (+6,5 %).

Par ailleurs, en mars, la part de marché des voitures hybrides a augmenté de manière significative pour atteindre 24,3% et celle des voitures électriques à batterie 13,9%. Malgré l'évolution vers des modèles plus durables, les voitures à essence conservent la plus grande part de marché (37,5%).