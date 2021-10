Ace Capital Partners renforce ses équipes

(AOF) - Ace Capital Partners, une société de capital-investissement spécialisée dans les industries et technologies sensibles et filiale de Tikehau Capital, annonce l’arrivée de cinq nouveaux membres au sein de ses équipes investissement, opérations, et corporate.

Cyril Moulin rejoint Ace Capital Partners en tant qu'Executive Director (Investissement). Cyril a commencé sa carrière chez Morgan Stanley en 2001 et a 14 années d'expérience en banque d'affaires (Lazard puis CALYON / Crédit Agricole CIB en tant que responsable du secteur de l'électricité, des services énergétiques et environnementaux). Il a rejoint AREVA en janvier 2015, puis Orano en 2018 en tant que Senior Executive Vice President en charge de la Stratégie et des Fusions et Acquisitions.

Miguel Cavero rejoint Ace Capital Partners en tant qu'Executive Director (Investissement). Il a commencé sa carrière chez Capgemini Consulting et rejoint en 2012 la nouvelle unité commerciale numérique et technologique de Telefonica, participant à la création de nouvelles divisions à forte croissance dans les domaines du Cloud, de la cybersécurité, de l'IoT, de la Fintech et des médias.

En 2014, Miguel rejoint l'équipe de stratégie et de développement de la holding, participant activement à la conception et à l'exécution de la stratégie interne et externe du groupe pour son portefeuille d'actifs d'environ 90 milliards d'euros.

François-Joseph Khoury rejoint Ace Capital Partners en tant que Director (Investissement). Auparavant, François-Joseph a notamment travaillé chez UBS Investment Bank entre 2011 et 2016, puis a rejoint Safran jusqu'en 2021 où il a occupé plusieurs postes au sein de l'équipe Stratégie et Fusions & Acquisitions, de l'intégration de Zodiac Aerospace et des activités Support et Services de Safran Nacelles.

Armand de Montlivaut rejoint Ace Capital Partners pour diriger la stratégie et le développement commercial. Armand a débuté sa carrière chez PwC au sein de l'équipe Transaction Services. Il a ensuite rejoint Dassault Aviation où il a occupé différents postes au sein de la Direction Financière et était dernièrement en charge des fusions et acquisitions.

Christophe Caudrelier rejoint Ace Capital Partners en tant qu'Operating Partner - Finance. Christophe a notamment passé 17 ans chez Valeo dont il a été le directeur financier du pôle Systèmes de Propulsion avant de rejoindre Naval Group en tant de CFO groupe en 2011. En 2015, il est nommé Directeur Administratif et Financier du Groupe Bénéteau, puis DGD en charge de la finance et de l'excellence opérationnelle.