Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accusé d'avoir tué son ex-petite amie japonaise, un Chilien est extradé vers la France Reuters • 23/07/2020 à 20:20









SANTIAGO, 23 juillet (Reuters) - Les autorités chiliennes ont annoncé jeudi l'extradition vers la France de Nicolas Zepeda, un ressortissant chilien accusé par la justice française d'avoir tué Narumi Kurosaki, son ex-petite amie japonaise, fin 2016 à Besançon (Doubs). Cette extradition a reçu le feu vert de la plus haute instance judiciaire du pays mettant fin à un long feuilleton procédural très suivi au Japon. "Pour la suite, il revient aux autorités françaises de se charger du procès de Nicolas Zepeda", a déclaré Antonio Segovia, chargé de la direction des extraditions. Le corps de Narumi Kurosaki n'a jamais été retrouvé. Selon la presse japonaise, les deux jeunes gens s'étaient rencontrés en 2014 au Japon où Nicolas Zepeda, désormais âgé de 29 ans, était venu étudier. Les origines sociales de Nicolas Zepeda, fils d'une riche famille chilienne, ont longtemps laissé craindre à la famille de Narumi Kurosaki qu'il soit protégé et qu'il échappe à la justice. (Dave Sherwood et Natalia Ramo; version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.