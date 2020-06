Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accusations d'espionnage pour deux Canadiens détenus en Chine Reuters • 19/06/2020 à 08:27









PEKIN, 19 juin (Reuters) - Le ministère public chinois a annoncé vendredi avoir inculpé deux ressortissants canadiens pour des faits présumés d'espionnage, dernier épisode en date d'un conflit qui a creusé un gouffre diplomatique entre Ottawa et Pékin. L'ancien diplomate Michael Kovrig et l'homme d'affaires Michael Spavor ont été arrêtés fin 2018 pour des accusations d'atteinte à la sécurité nationale, après l'arrestation à Vancouver de Meng Wanzhou, directrice financière de la compagnie Huawei Technologies Co's HWT.UL , en vertu d'un mandat des Etats-Unis. En décembre, le ministre chinois des Affaires étrangères a annoncé la clôture de l'enquête envers les deux ressortissants canadiens et le transfert du dossier au ministère public chinois. La mise en accusation représente l'étape suivante de la procédure judiciaire contre les deux Canadiens et signifie qu'un procès formel peut commencer. Michael Spavor est accusé d'avoir espionné des secrets nationaux et des les avoir transmis de façon illégale à des entités hors de Chine. De son côté, Michael Kovrig est accusé d'espionnage de secrets nationaux et de renseignements pour des entités hors de Chine, selon les deux avis mis en ligne par le ministère public chinois vendredi. Le Canada a qualifié ces arrestations d'"arbitraires". L'ambassade du Canada à Pékin n'était pas disponible dans l'immédiat vendredi pour apporter un commentaire. Si la Chine assure que ces arrestations ne sont pas liées à celle de Meng Wanzhou, d'anciens diplomates et experts estiment qu'elles sont utilisées pour faire pression sur le Canada. Le mois dernier, Meng Wanzhou, qui est la fille du fondateur du géant des télécoms Huawei, a perdu une bataille légale qui avait pour but d'éviter son extradition vers les Etats-Unis où elle devrait faire face à des accusations de fraude bancaire. (Tony Munroe; version française Flora Gomez, édité par Blandine Hénault)

