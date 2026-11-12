Accusations d'antisémitisme : Bardella a porté plainte pour faux et usage de faux

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella à Orléans le 25 octobre 2026 ( AFP / Alain JOCARD )

Après l'avoir annoncé à plusieurs reprises, Jordan Bardella passe à l'acte : six semaines après l'enquête de Mediapart lui attribuant des écrits de jeunesse antisémites, le président du Rassemblement national a porté plainte pour "faux et usage de faux".

La plainte du leader d'extrême droite âgé de 31 ans, qui nie être l'auteur de ces écrits, a été reçue mardi, a précisé le parquet de Paris, sollicité par l'AFP.

"Cette plainte est une bonne nouvelle pour Mediapart", a réagi le site d'investigation, sollicité par l'AFP. Mediapart attend "l'ouverture d'une enquête judiciaire qui va permettre de démontrer l'authenticité" des documents qu'il a publiés "et donc des écrits antisémites de Jordan Bardella".

"Cette plainte s’appuie sur des éléments matériels solides", a déclaré à l'AFP l'avocat de M. Bardella, Pascal-Pierre Garbarini.

"Il est regrettable que, pour servir sa cause, ce journal use de procédés qui altèrent la vérité, trompent les lecteurs et sont bien éloignés des règles du journalisme", a-t-il ajouté.

Publiée le 28 septembre, l'enquête de Mediapart, exhumant des messages datant de 2013, a plongé Jordan Bardella et le parti d'extrême droite dans la tourmente, à quelques mois de l'élection présidentielle.

"Je conteste formellement les accusations portées à mon endroit par Mediapart, me prêtant des propos délirants et antisémites", avait immédiatement réagi Jordan Bardella, annonçant des poursuites.

Une première plainte, en diffamation, avait été déposée le 30 septembre, visant Mediapart. Il s'agit d'une plainte avec constitution de partie civile, envoyée au doyen des juges d'instruction.

Dans ce type de procédures en diffamation, la mise en examen puis le renvoi devant le tribunal sont automatiques, la loi interdisant aux magistrats de porter une appréciation sur les faits ou leur qualification.

La plainte contre X pour "faux et usage de faux", elle, est adressée au parquet : le ministère public doit désormais l'analyser et décider des suites. Il peut notamment charger un service de police d'enquêter sur les faits dénoncés.

"Confiance" de Marine Le Pen

L'enquête de Mediapart s'appuie sur des conversations privées qui auraient été écrites par Jordan Bardella à l'été 2013 sur la plateforme Messenger, alors qu'il avait entre 17 et 18 ans.

"Les banques sont toutes détenues par des juifs"; "Le juif doit dominé (sic) les autres peuples, les écraser et les voler, un sioniste est forcément juif, et en profondeur", écrivait à l'époque, selon cette enquête, le jeune militant du Front national.

Mediapart a publié début octobre plusieurs éléments d'authentification des écrits, dont une extraction des messages par Meta, maison-mère de Facebook, certifiée par huissier.

M. Bardella a dit depuis être victime d'une "barbouzerie" et dénoncé des "faux grossiers". "Tout sera fait (...) pour déstabiliser la campagne" du Rassemblement national et "m'abattre politiquement", avait-il ajouté.

La candidate du parti d'extrême droite à la présidentielle, Marine Le Pen, l'a soutenu, le disant "innocent" et lui proclamant sa "confiance à 1.000%".

Ces révélations ont perturbé la stratégie de "dédiabolisation" menée par Marine Le Pen depuis qu'elle a repris en 2011 les rênes du parti à son père, Jean-Marie Le Pen, condamné à plusieurs reprises pour ses propos négationnistes.

Le RN a encore durci le ton envers les médias depuis la parution de l'enquête de Mediapart, Marine Le Pen recommandant notamment à ses journalistes de porter "un costard en kevlar", la matière des gilets pare-balles.

D'autres plaintes en diffamation ont ainsi été annoncées ces dernières semaines: une contre le Canard Enchaîné, pour avoir affirmé que M. Bardella avait effacé les données d'un compte Facebook après les révélations de Mediapart ; une autre contre Le Monde pour avoir indiqué par erreur que des tracts du RN avaient été retrouvés dans la voiture de l'auteur de l'attentat raciste de Trappes.

Une stratégie judiciaire assumée à l'approche de l'élection des 18 avril et 2 mai prochains. "On ne laisse plus rien passer", résume un député RN. "Le climat s'est durci, et on sait que ça va encore plus se tendre jusqu'à la présidentielle".