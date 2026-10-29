« Accumulation » de données ce jeudi : PIB, PCE, demandes d'allocations chômage

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* Les principaux indices boursiers américains reculent; le Nasdaq perd environ 1,5 %

* Le secteur des services de communication est le plus faible de l'indice S&P 500; celui de la santé affiche la plus forte hausse

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,9 %; la BCE maintient ses taux inchangés

* Le dollar recule légèrement; l'or est en baisse; le bitcoin recule; le brut américain chute de >2 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,97 %

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« ACCUMULATION » DE DONNÉES DE JEUDI: PIB, PCE, DEMANDES D'ALLOCATIONS CHÔMAGE

Les acteurs du marché ont été soumis à une surcharge sensorielle jeudi, alors qu’une avalanche de données économiques cruciales venait s’ajouter à la liste des sujets de préoccupation, notamment les résultats d’entreprise, les tensions géopolitiques persistantes, les élections de mi-mandat qui approchent à grands pas et la décision de la Fed de maintenir ses taux inchangés en attendant l’« accumulation » de données supplémentaires.

Que l’accumulation commence.

Commençons par le plus important: l’économie américaine a progressé à un taux annualisé trimestriel de 3,4 % au dernier trimestre, ce qui représente une nette accélération par rapport à la hausse de 2,2 % enregistrée au trimestre précédent et un résultat supérieur aux 3,2 % attendus par les analystes.

Ce résultat robuste contraste avec les perspectives économiques moroses mises en évidence par les récentes données sur le moral des ménages et des consommateurs, ces derniers ressentant les effets de la forte inflation dans un contexte de turbulences géopolitiques et d’incertitudes liées à l’approche des élections de mi-mandat.

Si l’on examine de plus près les données de la première estimation du PIB du premier trimestre publiée par le département du Commerce, le commerce extérieur a retiré 3,3 points de pourcentage au chiffre global, tandis que les stocks privés, allant à contre-courant de la tendance récente, ont ajouté 1,6 point de pourcentage au total. Les investissements fixes ont contribué à hauteur de 1,7 point de pourcentage, les dépenses en équipements — signe du développement de l’IA — y ajoutant 1,2 point de pourcentage.

Les dépenses de consommation, qui représentent environ 70 % de l’économie américaine, ont, comme toujours, joué un rôle moteur. Les consommateurs ont ainsi apporté une contribution solide de 2,5 points de pourcentage au chiffre global. Sans eux, le PIB du troisième trimestre n’aurait progressé que de 0,9 point de pourcentage.

« Les acteurs du marché se réjouiront de la plupart de ces résultats », écrit Carl Weinberg, économiste en chef chez High Frequency Economics. « Cependant, les responsables de la Fed ont désormais encore moins de raisons de ne pas relever les taux dès que possible afin de freiner l’excès de demande. »

Au-delà de ces données optimistes sur le PIB, l’intrépide ministère du Commerce a également dévoilé son rapport complet sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) pour le mois de septembre.

Pour commencer, l’indice des prix du PCE — l’indicateur d’inflation de prédilection de la Fed — a progressé de 0,5 % en glissement mensuel et de 3,6 % en glissement annuel, comme prévu. Ces deux chiffres sont supérieurs aux hausses respectives de 0,3 % et 3,4 % enregistrées le mois précédent.

Les prix sous-jacents (qui excluent les produits alimentaires et énergétiques) ont augmenté respectivement de 0,3 % en glissement mensuel et de 3,1 % en glissement annuel, ce qui correspond également aux prévisions du consensus.

Ces données constituent le quatrième et dernier indicateur majeur de l’inflation pour septembre, et viennent étayer l’observation de Warsh & Co, exprimée dans la déclaration de politique monétaire de mercredi , selon laquelle la hausse des prix « reste élevée ».

« La Fed resserre la vis, mais l’économie n’en a pas encore pris conscience », écrit Olu Sonola, responsable de l’économie américaine chez Fitch Ratings. « Si la Fed avait besoin d’une raison supplémentaire pour relever ses taux en décembre, ce rapport vient de la lui fournir. »

Par ailleurs, selon le rapport , les revenus des particuliers ont augmenté de 0,2 %, soit un rythme plus lent que la hausse de 0,3 % révisée à la hausse enregistrée en août, et légèrement en deçà des prévisions des analystes.

La consommation des ménages a progressé de 0,5 %, soit un ralentissement par rapport au chiffre de 0,9 % enregistré en août et un résultat inférieur au consensus de 0,6 %.

Les dépenses dépassant largement les revenus, le taux d’épargne — la part non dépensée du revenu disponible — a reculé de 4,0 % à 3,8 %, atteignant son plus bas niveau depuis quatre ans.

« À l’avenir, la faiblesse persistante de la croissance des revenus laisse présager que la consommation perdra bientôt de son élan », déclare Samuel Tombs, économiste en chef pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics.

Du côté de l’emploi, l’autre volet du double mandat de la Réserve fédérale, 194 000 travailleurs américains ont rejoint la file d’attente devant les agences pour l’emploi la semaine dernière, soit 1 000 de moins que la semaine précédente et 5 000 de moins que les estimations des analystes.

Si l'on fait abstraction de la volatilité hebdomadaire, la moyenne mobile sur quatre semaines des demandes initiales continue d'évoluer latéralement, avec une légère tendance à la baisse.

Dans l’ensemble, les derniers rapports sur le marché du travail et les données d’enquêtes suggèrent qu’il est de plus en plus difficile de trouver un emploi, mais qu’il en va de même pour les travailleurs qualifiés. Par conséquent, dans le contexte des incertitudes mentionnées précédemment, l’économie américaine se contente, pour l’instant, de suivre son cours dans un mode de faible embauche et de faible licenciement.

« Alors que le marché du travail reste un défi pour les chômeurs dans un contexte de faible taux d’embauche, le faible niveau des licenciements signifie que les personnes en emploi sont en sécurité dans leur poste », explique Matthew Martin, économiste senior spécialisé dans les États-Unis chez Oxford Economics. « La faible croissance de l’offre de main-d’œuvre signifie que le premier facteur ne fera pas grimper le taux de chômage, tandis que le second reste un facteur clé de risque à la baisse. »

Le nombre de demandes d’allocations chômage en cours, publié avec une semaine de retard, a baissé de 1,2 % pour s’établir à 1,701 million, soit 19 000 de moins que les estimations.

(Stephen Culp)

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